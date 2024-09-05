Берлин, 5 сентября, 2024, 21:24 — ИА Регнум. Немецкий бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X (бывш. Twitter) назвал шахматным гроссмейстером президента России Владимира Путина после его шутки о необходимости поддержать на выборах президента США кандидата от Демократической партии Камалу Харрис.

Кадр из видео

«Путин поддержал Камалу Харрис. Гроссмейстер шахмат», — написал 5 сентября предприниматель, добавив подмигивающий смайлик.

Многие пользователи в комментариях согласились с мнением Доткома и оценили слова российского президента.

«Путин прекрасно понимает, что Харрис ускорит крах империи США», — написал пользователь AbeGhazal.

Как передавало ИА Регнум, российский лидер 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) пошутил, что надеется на отказ Харрис от введения антироссийских санкций в случае её победы на выборах. Он отметил её заразительный смех. Глава государства также назвал поводом для поддержки кандидата от Демпартии то, что к этому призывает действующий президент США Джо Байден.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы государства, пошутил, что после таких слов все должны влюбиться в смех Харрис. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сыронизировал, что теперь кандидату на пост главы Белого дома от Демпарии придётся объясняться.

Политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал заявление российского президента тонким политическим троллингом. По мнению эксперта, Харрис своими действиями вредит США.