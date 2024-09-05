Вашингтон, 5 сентября, 2024, 22:01 — ИА Регнум. Бывший президент США и кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не знает, как относиться к шутке о поддержке его конкурентки Камалы Харрис, выраженной президентом РФ Владимиром Путиным.

Michael Brochstein/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Я не знаю, что сказать в связи с этим. Не понимаю, оскорблён ли я, или он оказал мне услугу», — прокомментировал Трамп слова российского лидера во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка.

Американский политик не исключил, что ему следует позвонить Путину и горячо его поблагодарить.

Как передавало ИА Регнум, Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что фаворитом Кремля на президентских выборах в США был действующий глава государства Джо Байден, но после того, как его сняли с гонки, Москва будет поддерживать Харрис. Из её положительных качеств он назвал заразительный смех.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого пошутил, что теперь всем придётся влюбиться в смех Харрис. Немецкий бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, комментируя слова российского лидера, назвал его шахматным гроссмейстером.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал слова Путина «тонким политическим троллингом».