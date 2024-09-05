Москва, 5 сентября, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Слова президента России Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США Камалы Харрис следует расценивать как «тонкий политический троллинг». Об этом 5 сентября заявил политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

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«Это такой тонкий политический троллинг. А когда он (Путин. — Прим. ИА Регнум) говорил, что мы будем за [президента США Джо] Байдена, очевидно, что на самом деле и Байден, и Харрис несут ущерб Соединённым Штатам. Потому что, очевидно, они заводят Америку не туда», — сказал Блохин «РИА Новости».

По его словам, в случае победы Харрис на выборах ключевые решения будет принимать не она, а её команда в составе госсекретаря и советника по нацбезопасности.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума заявил, что фаворитом Кремля на президентских выборах в США был Байден, но после того как его сняли с президентской гонки, Москва будет поддерживать Харрис.

В феврале Путин отметил, что Россия примет любое решение американцев в выборе президента, но Москве лучше было бы работать с Байденом, поскольку тот является более опытным и прогнозируемым политиком.