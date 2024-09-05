Владивосток, 5 сентября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Фаворитом Кремля на президентских выборах в США был действующий президент страны Джо Байден, но после его отказа от участия в выборах Москва будет поддерживать нового кандидата от Демократической партии Камалу Харрис. Об этом 5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин.

Ron Sachs — CNP for NY Post/Global Look Press Камала Харрис

«Я говорил, что у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Мы тоже так сделаем — будем её поддерживать», ― сказал российский лидер.

Путин также отметил, что вице-президент США Харрис так выразительно и заразительно смеётся, что это говорит о том, что у неё все хорошо. Он также сравнил линии кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа и Харрис.

«Трамп ввёл такое количество ограничений, санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил. А если у госпожи Харрис всё хорошо, то, может быть, она воздержится от действий подобного рода», — указал российский лидер.

При этом глава государства подчеркнул, что не России определять фаворитов на выборах главы Белого дома, это должен сделать американский народ.

Как сообщало ИА Регнум, о выходе из президентской гонки Байден объявил 21 июля. Он объяснил, что снял свою кандидатуру с выборов в интересах Демократической партии и США. Оппонент Байдена и кандидат на президентский пост Дональд Трамп в этой связи назвал Байдена худшим президентом в истории страны.

22 августа Харрис официально приняла выдвижение от Демократической партии на пост президента.

Путин отметил, что страна примет любое решение американцев в выборе президента США, однако лучше было бы работать с Байденом, поскольку тот является более опытным и прогнозируемым политиком. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 1 сентября заявил, что слова президента о предсказуемости относятся и к Харрис. Спикер Кремля добавил, что действия демократов в целом легче просчитать. Он также добавил, что на выборах в США победит кандидат, которого определит американский народ. Россия может лишь наблюдать за ходом голосования, подчеркнул представитель Кремля.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.