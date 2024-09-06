Вашингтон, 6 сентября, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Действующей администрации США не понравились слова президента России Владимира Путина о выборах американского президента. Об этом вечером 5 сентября заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

Matt H. Wade

По его словам, определять будущего президента США в ходе выборов будет американский народ.

«И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах и, во-вторых, перестал [в них] вмешиваться», — сказал Кирби.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Путин заявил, что фаворитом Кремля на президентских выборах в США был действующий глава государства Джо Байден, однако после снятия последнего с гонки Москва будет поддерживать вице-президента США и кандидата на пост главы Белого дома от демократов Камалу Харрис. Глава государства также назвал одним из её положительных качеств заразительный смех, добавив, что выбирать президента США будет американский народ, а Россия отнесётся к этому выбору с уважением.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого пошутил, что после слов Путина всем придётся влюбиться в смех Харрис. А немецкий бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком, комментируя слова президента РФ, назвал его шахматным гроссмейстером.

Бывший президент США и кандидат на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп 5 сентября заявил, что не знает, как ему относиться к шутке Путина о поддержке его конкурентки. При этом республиканец не исключил, что ему следует позвонить Путину и горячо его поблагодарить за эти слова.