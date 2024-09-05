Владивосток, 5 сентября, 2024, 13:49 — ИА Регнум. После слов президента России Владимира Путина в смех кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис должен влюбиться каждый, с юмором заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Tierney L. Cross — Pool via CNP/Global Look Press

Тележурналист Павел Зарубин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) поинтересовался у спикера Кремля, нравится ли тому смех Харрис. Песков ответил утвердительно.

«Каждый из нас теперь должен влюбиться в смех Камалы Харрис», — прозвучали слова представителя Кремля на видео в Telegram-канале журналиста.

Отвечая, как дело обстояло раньше, Песков со смехом уточнил, что раньше все лишь наблюдали и ожидали сигналов.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Путин пошутил, что у Харрис всё хорошо, поскольку она «выразительно и заразительно смеётся». Российский лидер также призвал поддержать нового кандидата от Демократической партии на осенних выборах. Он отметил, что ранее фаворитом Кремля был действующий президент США Джо Байден. При этом глава государства подчеркнул, что не России определять фаворитов на выборах главы Белого дома, это должен сделать американский народ.

О выходе из президентской гонки Байден объявил 21 июля. Он объяснил, что снял свою кандидатуру с выборов в интересах Демократической партии и США. Оппонент Байдена и кандидат на президентский пост Дональд Трамп в этой связи назвал Байдена худшим президентом в истории страны.

22 августа Харрис официально приняла выдвижение от Демократической партии на пост президента.

Путин отметил, что страна примет любое решение американцев в выборе президента США, однако лучше было бы работать с Байденом, поскольку тот является более опытным и прогнозируемым политиком.