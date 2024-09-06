Москва, 6 сентября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. В энергетической сфере Европейский союз будет действовать в интересах США, сообщила 6 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум Евросоюз

Российский дипломат прокомментировала заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанное 30 августа на форуме по вопросам глобальной безопасности GLOBSEC в Праге. Глава ЕК тогда рассказала о якобы пользе для Евросоюза от разрыва отношений с Россией в сфере энергетики.

Как отметила представитель МИД РФ, эти слова фон дер Ляйен свидетельствуют о том, что ЕС уже не пытается скрывать свою полную зависимость от политических решений Вашингтона в энергетике. ЕС выполняет политический заказ США по сдерживанию России и послушно обслуживает интересы американского бизнеса.

«Есовские стенания последних лет по поводу необходимости срочной декарбонизации экономики, диверсификации источников и маршрутов доставки энергоносителей, обеспечения «честной» конкуренции и повышения энергоэффективности, — всё это на поверку оказалось во многом лишь прикрытием для передела энергетического рынка Евросоюза и дальнейшего усиления вассальной зависимости ЕС от США», — отметила Захарова в заявлении, опубликованном МИД РФ.

Она добавила, что энергетическая безопасность Евросоюза оказалась под угрозой исключительно из-за того, что Брюссель отказался от долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 сентября на Восточном экономическом форуме заявил, что ЕС отказывается от российских энергоносителей из-за высокомерия. Отказавшиеся закупать в России нефть и газ страны будут нести убытки. Он привёл в пример Германию, которая могла бы получать газ по сохранившейся нитке «Северного потока — 2», но не делает этого.

Президент также предложил странам ЕС по проблеме поставок газа из России договориться между собой. В их интересах, например, убедить Польшу, чтобы она открыла трубопроводные системы.

Что касается России, страна не отказывается от транзита газа в Европу через Украину, но Москва «не может заставить» украинские власти продлить транзитный контракт. Россия будет наращивать поставки энергоносителей в другие страны, заявил Путин.