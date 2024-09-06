Захарова: ЕС в энергетике будет действовать по указке США
Москва, 6 сентября, 2024, 11:27 — ИА Регнум. В энергетической сфере Европейский союз будет действовать в интересах США, сообщила 6 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российский дипломат прокомментировала заявление председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, сделанное 30 августа на форуме по вопросам глобальной безопасности GLOBSEC в Праге. Глава ЕК тогда рассказала о якобы пользе для Евросоюза от разрыва отношений с Россией в сфере энергетики.
Как отметила представитель МИД РФ, эти слова фон дер Ляйен свидетельствуют о том, что ЕС уже не пытается скрывать свою полную зависимость от политических решений Вашингтона в энергетике. ЕС выполняет политический заказ США по сдерживанию России и послушно обслуживает интересы американского бизнеса.
«Есовские стенания последних лет по поводу необходимости срочной декарбонизации экономики, диверсификации источников и маршрутов доставки энергоносителей, обеспечения «честной» конкуренции и повышения энергоэффективности, — всё это на поверку оказалось во многом лишь прикрытием для передела энергетического рынка Евросоюза и дальнейшего усиления вассальной зависимости ЕС от США», — отметила Захарова в заявлении, опубликованном МИД РФ.
Она добавила, что энергетическая безопасность Евросоюза оказалась под угрозой исключительно из-за того, что Брюссель отказался от долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества с Россией.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 сентября на Восточном экономическом форуме заявил, что ЕС отказывается от российских энергоносителей из-за высокомерия. Отказавшиеся закупать в России нефть и газ страны будут нести убытки. Он привёл в пример Германию, которая могла бы получать газ по сохранившейся нитке «Северного потока — 2», но не делает этого.
Президент также предложил странам ЕС по проблеме поставок газа из России договориться между собой. В их интересах, например, убедить Польшу, чтобы она открыла трубопроводные системы.
Что касается России, страна не отказывается от транзита газа в Европу через Украину, но Москва «не может заставить» украинские власти продлить транзитный контракт. Россия будет наращивать поставки энергоносителей в другие страны, заявил Путин.