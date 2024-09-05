Владивосток, 5 сентября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Россия готова поставлять газ в Европу, странам Европейского союза нужно договориться между собой. Об этом 5 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Виктор Лисицын/Global Look Press

«Мы готовы. Пожалуйста, договоритесь с Польшей, чтобы Польша открыла трубопроводные системы, они же существуют», — заявил российский лидер.

Путин в ходе ВЭФ также заявил, что мировая экономика не выдержала бы отмены поставок энергоносителей из России. По его словам, уже сейчас многие европейские страны балансируют на грани рецессии, и ситуация будет усугубляться. Глава государства отметил, что многие отрасли там уже на грани закрытия.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в июне заявлял, что потери Европы от сокращения поставок российского газа к концу 2024 года достигнут 1 трлн евро. Он также отмечал, что в Европе фиксируются очень большие индустриальные потери: от 3% в год ВВП в Германии до 6% в ряде других стран.

В июне ЕС принял 14-й пакет санкций против России, который включает ограничение на транзит российского сжиженного природного газа через европейские порты.