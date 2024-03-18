Киев, 18 марта, 2024, 06:08 — ИА Регнум. Правительство Украины не планирует продлевать контракт на транзит газа с российской компанией «Газпром» после 31 декабря 2024 года, заявил в эфире национального телемарафона «Единые новости» украинский министр энергетики Герман Галущенко.

Gazprom.ru Транзит газа

«Я могу подтвердить, что мы не планируем заключать никакие дополнительные соглашения или пролонгировать действие существующего соглашения», — сказал он.

Также министр рассказал о проведенном в 2023 году стресс-тесте украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ. По результатам тестирования, система якобы сможет работать и без транзита газа. Галущенко добавил, что на данный момент Украина активно «наращивает внутреннюю газодобычу».

Как сообщало ИА Регнум, в марте Герман Галущенко в интервью австрийской газете Kurier утверждал, что Киев планирует поставлять водород в страны Евросоюза и использовать для этого существующую украинскую газопроводную структуру. На Украине водород можно будет производить на территориях, ставших непригодными для сельского хозяйства в ходе боевых действий. Глава минэнерго назвал самым главным вопрос, как в будущем используют украинскую газотранспортную систему.

Глава «Оператора ГТС Украины» Дмитрий Липпа 5 марта в эфире телеканала «Рада» признал готовность Украины продолжать транзит российского газа в Европу до 2027 года. По его словам, основные потребители российского газа — Австрия и Словакия взяли на себя обязательства по полному прекращению его импорта.

Москва не зависит от европейских покупателей газа, заявил в феврале президент РФ Владимир Путин. Он посоветовал европейским странам самостоятельно решить, заинтересованы ли они в приобретении российского газа или нет. Россия использует другие маршруты, также идёт работа над собственной газификацией, подчеркнул Путин.

Транзитный контракт между Россией и Украиной был заключен в 2019 году, срок его действия истекает 31 декабря 2024 года. Газ транзитом через Украину получают государства Центральной Европы, прежде всего Словакия, Венгрия и Австрия.