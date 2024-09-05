Владивосток, 5 сентября, 2024, 11:23 — ИА Регнум. Отказ Германии включить работоспособную нитку «Северного потока» привёл президента России Владимира Путина в недоумение.

Stefan Sauer/Global Look Press

Он отметил, что при желании Германия могла бы договориться с Россией и получать по этой ветке газ.

«Почему они этого не делают, я не знаю. Получать через Украину, через «Турецкий поток» могут, а по дну Балтийского моря не могут. Это шизофрения и чушь», — охарактеризовал он действия ФРГ, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Россия будет постепенно наращивать поставки своего газа в другие регионы мира. Уже растёт экспорт в Китай, в 2025 году планируется выйти на проектную мощность 38 млрд куб. м. Путин выразил уверенность, что объем экспорта российского газа постепенно восстановится.

При этом страна не отказывается от транзита природного топлива через Украину, подчеркнул глава государства. «Газпром» намерен исполнять все обязательства по долгосрочным контрактам, в том числе и по транзиту.

Как сообщало ИА Регнум, подрыв «Северного потока» и «Северного потока — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции произошёл 26 сентября 2022 года. Взрывы полностью разрушил обе нитки «Северного потока» и одну из двух нитей «Северного потока — 2». В октябре того же года власти Германии заявили, что задействовать для перекачки газа в Европу вторую, нетронутую нитку трубопровода «Северный поток — 2» технически невозможно.

14 августа издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором описывалось возникновение идеи подрыва «Северных потоков». По утверждению авторов, глава киевского режима Владимир Зеленский одобрил план, но после реакции ЦРУ отменил операцию, а занимавший должность главнокомандующего ВСУ Валерий Залужный проигнорировал этот приказ.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал версию WSJ о теракте попыткой сместить фокус с настоящих виновников. Глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что появившиеся в СМИ подробности диверсии на «Северных потоках» являются инсценировкой с целью отвода глаз от истинных исполнителей. Он подчеркнул, что осуществление теракта не было возможным без помощи США.