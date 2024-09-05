Париж, 5 сентября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Кандидату на пост президента США от Демократической партии, действующему вице-президенту Камале Харрис придётся объясниться после заявления президента России Владимира Путина о поддержке политика Москвой, сделанного в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). К этому призвал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

(сс) Mark Warner

«Владимир Путин только что заявил, что он «поддерживает Камалу Харрис на ноябрьских президентских выборах». Ей придётся объясниться!» — написал Филиппо в соцсети Х (бывш. Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, глава российского государства на пленарном заседании ВЭФ-2024 заявил, что фаворитом Кремля на президентских выборах в США был действующий президент страны Джо Байден, однако он выбыл из предвыборной гонки. Путин напомнил, что Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, и Москва поступит именно так ― будет её поддерживать.

Российский лидер также отметил, что вице-президент США так выразительно и заразительно смеётся, что это говорит о том, что у неё все хорошо. Поэтому, может быть, она воздержится от действий, которые в отношении России предпринял в своё время бывший президент США Дональда Трампа, введя такое количество ограничений и санкций, сколько до него ни один глава Белого дома раньше не вводил.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 сентября пошутил, что после слов Путина в смех кандидата в президенты США от демократов должен влюбиться каждый.

В свою очередь политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин назвал слова президента России о поддержке Москвой Харрис «тонким политическим троллингом». По его словам, в случае победы Харрис на выборах ключевые решения будет принимать не она, а её команда в составе госсекретаря и советника по нацбезопасности.

21 июля Байден заявил, что выходит из президентской гонки, но при этом намерен исполнять свои полномочия до конца срока. Он призвал демократов поддержать на выборах кандидатуру вице-президента США. Харрис 23 августа официально объявила о согласии баллотироваться на пост президента.