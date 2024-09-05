Владивосток, 5 сентября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Экс-президент США и кандидат по пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп в своё время ввёл огромное количество антироссийских санкций, и РФ надеется, что вице-президент США и кандидат на пост главы Белого дома от демократов Камала Харрис воздержится от такого рода мер. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ron Sachs — CNP for NY Post/Global Look Press

Российский лидер напомнил, что в период своего президентства Трамп ввёл против РФ такое количество ограничений и санкций, какое до него не вводил ни один глава Белого дома.

«А если у госпожи Харрис всё хорошо, то, может быть, она воздержится от таких действий подобного рода», — сказал он.

Перед этим глава государства отмечал, что раз действующий вице-президент США так заразительно смеется, значит у неё все хорошо.

Как сообщало, ранее 5 сентября Путин заявил, что действующего президента США Джо Байдена фактически «сняли» с предвыборной гонки в этой стране. Российский лидер уточнил, что теперь Москва будет поддерживать Харрис, как это рекомендовал демократам глава Белого дома. При этом президент РФ подчеркнул, что нового президента США будет выбирать американский народ, а Москва отнесётся к его выбору с уважением.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 24 августа заявил, что России совершенно безразличны новые безрассудные антироссийские санкции со стороны США. Дипломат уточнил, что такие меры наносят ущерб как внутренним потребителям в США, так и американским партнёрам в третьих странах, и потому подобные безрассудные шаги ведут мир к кризису.