Чикаго, США, 23 августа, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Вице-президент Соединённых Штатов Америки Камала Харрис в ходе заключительной речи на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго официально объявила о согласии баллотироваться на пост президента страны. Об этом 22 августа сообщил телеканал CNN.

Ron Sachs — CNP for NY Post/Global Look Press

«От имени народа, от имени каждого американца… я принимаю номинацию на пост президента Соединённых Штатов», — заявила Харрис.

Таким образом, политик стала первой в истории США женщиной афроамериканского и азиатского происхождения, выдвинувшей свою кандидатуру на пост главы государства от крупной политической партии.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа губернатор от американского штата Миннесота Тим Уолц официально согласился выдвинуться кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии на президентских выборах.

50-й Национальный съезд Демократической партии проходил 19–22 августа на спортивной арене «Юнайтед-Центр» в Чикаго, штат Иллинойс. По итогам формального голосования делегаты утвердили Харрис кандидатом в президенты от демократов.

Выборы главы государства в США состоятся 5 ноября 2024 года. Соперником Камалы Харрис станет кандидат от Республиканской партии и бывший президент страны Дональд Трамп.