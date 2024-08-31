Москва, 31 августа, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский уже признался, что целью атаки ВСУ на Курскую область был «обмен» территориями, но Россия принадлежность своей территории ни с кем не обсуждает, заявил 31 августа глава МИД РФ Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

По той же причине ВСУ, согласно признаниям Зеленского, захватывают пленных, сказал Лавров в интервью RT.

«Даже Зеленский сказал, у него иногда проскакивают признания по Фрейду, что им это будет нужно для последующих обменов. Поэтому, мол, и пленных берёт, и квадратные километры захватить хочет. Это так простодушно и наивно. Свою территорию мы ни с кем не обсуждаем. Переговоров про свою территорию не ведём», — сказал глава МИД.

27 августа Зеленский заявил, что конфликт на территории Украины кончится переговорами, но для их начала Киев хочет иметь «сильные позиции для диалога». Также он сказал, что не согласен на отказ от территорий, ранее входивших в состав Украины, в обмен на прекращение конфликта.

Украинские боевики похищают мирных жителей Курской области, целью этих действий, по-видимому, является пополнение «обменного фонда», о котором говорил Зеленский, отмечал ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Один из взятых в плен боевиков ВСУ ранее признался, что вывозил мирных жителей Курской области на грузовиках в Сумскую область, где передавал их военной полиции Украины.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. Потери ВСУ по данным на 31 августа превысили 8200 человек.

Следственный комитет информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. ЦРУ контактирует с киевскими властями, обсуждая действия ВСУ при атаке на Курскую область, признал 28 августа замдиректора управления Дэвид Коэн.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что России не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Ранее Москва выражала готовность к диалогу по украинскому конфликту и выступала с соответствующими предложениями, но после того, как ВСУ атаковали Курскую область, разговоры о мирном урегулировании конфликта стали неактуальными, отмечал Лавров.