Киев, 27 августа, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Конфликт на Украине завершится при помощи мирных переговоров, но для этого нужны сильные позиции, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на своей пресс-конференции.

t. me/V_Zelenskiy_official Владимир Зеленский

«Всё закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога», — сказал он.

Ранее глава киевского режима признался, что понимает необходимость урегулировать конфликт на Украине как можно скорее.

В интервью Би-би-си он допустил возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский добавил, что если Украина получит поддержку своих партнёров, то будет неважно, с какими представителями РФ разговаривать.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа российский лидер заявил, что РФ не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что после нападения украинских боевиков на Курскую область никакие переговоры невозможны до полного разгрома врага. Он подчеркнул, что до этого Россия могла попасть в переговорную ловушку, однако теперь всё стало на свои места.