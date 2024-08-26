Курск, 26 августа, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Спецназ «Ахмат» взял в плен бойца ВСУ Виталия Панченко, избивавшего мирных жителей Курской области, сообщил 26 августа телеканал RT.

Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Боевик пытался оказывать сопротивление, сказано в сообщении.

В ходе допроса Панченко заявил, что ему стыдно за свои действия, которые он объяснил «эмоциями».

«(Мирный житель. — Прим. ред.) залезал медленно, что-то не получалось, как-то на эмоциях ударил», — заявил боевик.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором бойцы ВСУ требуют, чтобы мирные жители залезли в грузовик, и бьют некоторых из них.

Панченко рассказал, что попал в плен после первого же боя, в ходе которого ВС РФ ликвидировали всё его подразделение, кроме его самого и ещё одного боевика.

Также боец ВСУ признался, что принимал участие в ограблении магазинов в Курской области, и рассказал, что вывез нескольких жителей региона на грузовике в Сумскую область, где передал захваченных военной полиции Украины.

Как передавало ИА Регнум, украинские войска атаковали позиции российских военных в приграничных районах Курской области 6 августа. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области. Потери противника к 26 августа превысили 6200 человек.

Власти ранее сообщали о многочисленных преступлениях ВСУ в регионе. В частности, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что украинские формирования в первые часы вторжения в регион расстреливали дороги, что осложнило эвакуацию мирных жителей.

23 августа посол России в США Анатолий Антонов заявил, что президент Владимир Путин принял решение об ответе на вылазку боевиков ВСУ. Дипломат выразил уверенность в том, что киевский режим понесёт суровое наказание за свою атаку. Антонов также заявил, что все вторгшиеся на территорию Курской области украинские формирования будут уничтожены.

Путин 12 августа заявил, что России не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.