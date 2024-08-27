Киев, 27 августа, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь заявил, что не готов менять территории Украины на мир с Россией.

Global Look Press/Nathan Howard — Pool via CNP/Keystone Press Agency

Отвечая на вопрос журналиста американского телеканала CNN о том, готов ли Киев пойти на территориальные уступки и другие компромиссы, если Запад пообещает Украине предоставить возможность вступления в НАТО, Зеленский сказал, что он не готов отказываться от территорий Украины в рамках любых переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа Зеленский заявил, что Украина не готова обменивать территории на мир с Россией. Он отметил, что страну не устраивает такой вариант остановки конфликта по линии фронта.

21 июля глава киевского режима заявил о готовности вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Он не исключил вероятность того, что «горячая стадия» конфликта на Украине закончится до конца 2024 года, допустив, что её итогом станет потеря Киевом ещё части территорий.

14 июня Путин назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что для этого киевский режим должен вывести войска с территории ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей и отказаться от планов вступить в НАТО.