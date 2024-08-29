Вашингтон, 29 августа, 2024, 05:03 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США контактирует с киевскими властями, обсуждая действия украинской армии в атаках на Курскую область. Такое заявление сделал 28 августа замдиректора агентства Дэвид Коэн на конференции по национальной безопасности и разведке Соединённых Штатов.

Иван Шилов ИА Регнум ЦРУ, Украина

Представитель ЦРУ не отрицал, что обсуждаются вопросы строительства оборонительных сооружений и попытки ВСУ «закрепиться на территории России».

«Насколько мы можем судить, судя по нашим обсуждениям, ВСУ намерены удерживать эту территорию в течение некоторого периода», — заявил Коэн.

При этом он признал, что украинские силы были вынуждены «частично отступить», якобы у киевских подразделений «нет намерений аннексировать российскую территорию».

Как сообщало ИА Регнум, атакой Вооружённых сил Украины на Курскую область США перешли грань в «прокси-войне» с Россией, и Москва этого не простит, заявил 27 августа экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Президент Владимир Путин 12 августа заявил, что России не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.

Следственный комитет информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников.

Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк.