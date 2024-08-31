Курск, 31 августа, 2024, 13:25 — ИА Регнум. ВСУ в минувшие сутки потеряли в Курской области до 400 военнослужащих и более 30 единиц техники, сообщило 31 августа Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Общие потери противника за всё время боевых действий на данном направлении с 6 августа превысило 8200 человек.

«За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе танк, три бронетранспортёра и 14 боевых бронированных машины, а также три артиллерийских орудия, три миномёта, станция РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — Прим. ред.) и 7 автомобилей», — сказано в сообщении.

Также 31 августа ведомство сообщило, что в минувшие сутки были отражены шесть атак штурмовых групп ВСУ в Курской области и несколько попыток атак сорваны. Кроме того, российская авиация нанесла поражение шести бригадам противника в регионе, а также ударила по резервам ВСУ в Сумской области. Продолжаются разведывательно-поисковые действия по уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. ВС России остановили противника, не позволив украинским силам продвинуться вглубь региона. Также наносятся удары по ресурсам и резервам ВСУ в Сумской области.

Следственный комитет информировал, что ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк. ЦРУ контактирует с киевскими властями, обсуждая действия ВСУ при атаке на Курскую область, признал 28 августа замдиректора управления Дэвид Коэн.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики.