Белгород, 31 августа, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Белгороде на фоне действия сигнала ракетной опасности, сообщили местные жители.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Сирена была запущена около 20:00 мск, после чего прозвучала серия сильных взрывов.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинское войска ударили по городу кассетными боеприпасами из чешской РСЗО Vampire («Вампир»). В результате погибли пять человек. Количество пострадавших достигло 46 человек. Кроме того, повреждения получили жилые дома, объекты торговли и автомобили. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт».

Уже утром 31 августа ВСУ обстреляли Шебекино, в результате чего два жителя получили ранения.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять запреты на применение оружия по военным объектам на территории России. Недовольство Зеленского объяснялось тем, что ограничения на использование западного оружия якобы снижают эффективность работы ВСУ.

12 июля Байден заявил, что разрешение бить по целям вдоль границы с Россией является краткосрочным. По его словам, в дальнейшем снятии США ограничений на использование Киевом американского оружия для ударов по России «нет необходимости».