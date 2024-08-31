Белгород, 31 августа, 2024, 03:27 — ИА Регнум. Киевские боевики вечером 30 августа атаковали Белгород и Белгородский район, ударив кассетными боеприпасами из чешской РСЗО Vampire («Вампир»). Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Администрация Белгородской области

В результате обстрелов погибли минимум пять человек, ранения получили 37 мирных жителей, из них шесть детей.

Также пострадали три многоквартирных дома в Белгороде, повреждены два социальных и два коммерческих объекта, осколками посекло девять машин.

В поселке Дубовое Белгородского района загорелись два дома и гараж, пострадали пять частных домов и один многоквартирный.

ВСУ не применяли РСЗО Vampire с мая 2024 года, когда российские войска начали создавать так называемую санитарную зону в Харьковской области для недопущения обстрелов южной части Белгорода, отметили военные эксперты.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 29 августа сразу четыре населённых пункта в Белгородской области подверглись атакам со стороны украинских боевиков. Около села Илёк-Кошары Ракитянского района дрон ВСУ атаковал комбайн. Один мужчина получил ранение. Пострадавший самостоятельно обратился в Краснояружскую больницу, затем его доставили в Белгород для дальнейшего лечения.

По факту сброса авиабомбы на мост в Курской области Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении военнослужащих 831 бригады тактической авиации воздушных сил ВСУ.