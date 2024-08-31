Москва, 31 августа, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт» после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район, в результате которой погибли пять человек, сообщает СКР в Telegram-канале.

Telegram-канал губернатора Белгородской области Гладкова

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») по факту атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 августа киевские боевики атаковали Белгород и Белгородский район, ударив кассетными боеприпасами из чешской РСЗО Vampire («Вампир»). В результате погибли пять человек, 46 пострадали.

Сообщалось о 37 пострадавших мирных жителях. Кроме того, повреждения получили жилые дома, объекты торговли и автомобили.

ВСУ не применяли РСЗО Vampire с мая 2024 года, когда российские войска начали создавать так называемую санитарную зону в Харьковской области для недопущения обстрелов южной части Белгорода, отметили военные эксперты.