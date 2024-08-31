СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород
Москва, 31 августа, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Теракт» после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Белгород и Белгородский район, в результате которой погибли пять человек, сообщает СКР в Telegram-канале.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт») по факту атаки вооруженных формирований Украины на город Белгород и Белгородский район», — сообщили в ведомстве.
Как передавало ИА Регнум, вечером 30 августа киевские боевики атаковали Белгород и Белгородский район, ударив кассетными боеприпасами из чешской РСЗО Vampire («Вампир»). В результате погибли пять человек, 46 пострадали.
Сообщалось о 37 пострадавших мирных жителях. Кроме того, повреждения получили жилые дома, объекты торговли и автомобили.
ВСУ не применяли РСЗО Vampire с мая 2024 года, когда российские войска начали создавать так называемую санитарную зону в Харьковской области для недопущения обстрелов южной части Белгорода, отметили военные эксперты.