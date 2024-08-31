Шебекино, Белгородская область, 31 августа, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Украинские войска подвергли город Шебекино очередному обстрелу, в результате два человека получили осколочные ранения. Об этом сообщил 31 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Администрация Белгородской области

«Женщину с различными осколочными ранениями бригада СМП доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода», — написал Гладков.

Позже он добавил, что пострадал ещё один мирный житель. Мужчину с осколочным ранением правой голени доставили в областную клиническую больницу.

Зафиксированы повреждения в шести многоквартирных домах, четырёх коммерческих объектах и административном здании, добавил губернатор.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 августа ВСУ выпустили по Белгороду и Белгородскому району кассетные боеприпасы из чешской РСЗО Vampire («Вампир»), в результате погибли пять человек, ещё десятки получили ранения. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Утром 31 августа Гладков уточнил, что ранения получили 46 мирных жителей, в том числе семеро детей. В течение дня двоих раненых переведут для дальнейшего лечения в Москву, 37 пострадавших остаются в белгородских больницах.