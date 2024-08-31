Белгород, 31 августа, 2024, 06:39 — ИА Регнум. После вечернего обстрела киевскими боевиками города Белгорода количество пострадавших увеличилось до 46 человек, семеро из них дети. Об этом 31 августа сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел Белгорода

Он добавил, что в течение дня двоих раненых переведут для дальнейшего лечения в Москву.

В настоящее время в больницах Белгорода под присмотром врачей находятся 37 человек, уточнил глава области.

Как передавало ИА Регнум, вечером 30 августа киевские боевики атаковали Белгород и Белгородский район, ударив кассетными боеприпасами из чешского РСЗО Vampire («Вампир»). В результате погибли пять человек. Сообщалось о 37 пострадавших мирных жителях. Кроме того, повреждения получили жилые дома, объекты торговли и автомобили.

ВСУ не применяли РСЗО Vampire с мая 2024 года, когда российские войска начали создавать так называемую санитарную зону в Харьковской области для недопущения обстрелов южной части Белгорода, отметили военные эксперты.