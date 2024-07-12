Вашингтон, 12 июля, 2024, 10:37 — ИА Регнум. Разрешение Вашингтона украинской армии наносить удары с помощью американского оружия по территории России «вблизи границы» является кратковременным. Об этом вечером 11 июля заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Мы позволили использовать американские вооружения краткосрочно вблизи границы внутри России», — сказал он.

По словам Байдена, в дальнейшем снятии США ограничений на использование Киевом американского оружия для ударов по России «нет необходимости», потому что, по мнению главы Белого дома, гипотетические атаки, включая на Москву, «не имеют смысла».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 11 июля координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон и Киев продолжают обсуждать снятие ограничений на удары американским оружием вглубь территории России. При этом он уточнил, что разрешение «бить куда угодно» не обсуждали.

Перед этим глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Байдена снять запреты на применение оружия по военным объектам в России. Отмечалось, что Зеленский недоволен тем, что такие ограничения якобы снижают эффективность действий ВСУ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 июля отмечал, что у Москвы нет сомнений в причастности Вашингтона к атакам ВСУ. Он уточнил, что без участия США поставленные Киеву ракеты не долетели бы до целей на российской территории.

Президент России Владимир Путин в конце мая заявил, что высокоточное оружие большой дальности невозможно использовать без данных космической разведки. Российский лидер уточнил, что выбирать цели для таких ударов и вносить полётное задание могут только специалисты высокого класса на основании полученных разведданных.