Белгород, 31 августа, 2024, 00:17 — ИА Регнум. Установлено, что вечером 30 августа киевские боевики обстреляли Белгород и Белгородский район кассетными боеприпасами из чешской РСЗО Vampire. Об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«Уточненная информация о последствиях атаки кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire ВСУ. На местах работают оперативные службы», — информировал Гладков.

Военные эксперты уточнили, что ВСУ не применяли РСЗО Vampire с мая 2024 года. Именно тогда ВС РФ начали создавать так называемую санитарную зону в Харьковской области, чтобы не допускать обстрелов южной части Белгорода.

Как сообщало ИА Регнум, число погибших в результате атаки ВСУ на Белгородскую область возросло до пяти. От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи.

Ранены 37 мирных жителей, из них шесть детей. В тяжёлом состоянии семь взрослых и трое детей.

В городе пробиты кровли и выбиты окна в домах, социальных и коммерческих объектах. Также осколками посечены девять автомобилей.

В Белгородском районе в посёлке Дубовое возле торгового центра повреждены 13 автомобилей, загорелись два дома, легковой автомобиль и гараж.⠀

Также 20 августа получили ранения два мирных жителя Белгородской области, в том числе глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев, выехавший на обследование села Петровка после сбросов взрывных устройств с беспилотника.

По данным региональных властей, украинские беспилотники атаковали Белгородскую область более 20 раз за сутки. Войска ВСУ обстреляли 29 населённых пунктов в девяти муниципалитетах региона. Суммарно было выпущено более 70 снарядов.