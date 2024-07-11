Вашингтон, 11 июля, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от президента США Джо Байдена снять запреты на применение оружия по военным объектам на территории России, сообщила газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Jens BÃ¼ttner/Global Look Press

«Он потребовал от Байдена снять любые ограничения, чтобы иметь возможность атаковать военные объекты на территории России западным оружием», — указало издание.

Зеленский подчеркнул, что Украина ждёт этого шага. Недовольство лидера киевского режима объяснялось тем, что ограничения на использование западного оружия якобы снижают эффективность работы ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля стало известно, что США не планируют снимать ограничения на применение ВСУ американского оружия для нанесения ударов вглубь территории России. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что несколько недель назад Байден напомнил Киеву, что украинские бойцы могут использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль границы. Позиция Вашингтона не изменилась, подчеркнул политик.

9 июля Politico со ссылкой на главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака сообщило о намерении Украины добиться снятия ограничений. Он пояснил изданию, что Киев намерен прежде всего добиться разрешения применять для ударов по России более дальнобойные ракеты ATACMS.

Как заявил глава МИД России Сергей Лавров, у Москвы нет сомнений в причастности Вашингтона к атакам ВСУ. Без участия США ракеты, поставленные Украине, не долетели бы до целей на российской территории.

Лавров напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже подробно останавливался на этом, когда говорил о действии ракет ATACMS и других дальнобойных вооружений, которые киевский режим получает от американцев. Российский лидер рекомендовал политикам стран НАТО осознать, что их призывы разрешить ВСУ наносить удары переданным Западом оружием по территории России могут спровоцировать серьёзные последствия.