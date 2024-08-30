Москва, 30 августа, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин никогда не встречался с основателем Telegram Павлом Дуровым, сообщил 30 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин

«Нет, насколько мне известно, никогда», — сказал представитель Кремля журналистам, отвечая на вопрос, виделся ли президент России с основателем Telegram.

Как передавало ИА Регнум, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. В прокуратуре Парижа проинформировали, что миллиардер обвиняется в десяти уголовных преступлениях и правонарушениях.

28 августа суд в Париже отпустил Дурова под надзор, ему запрещено покидать Францию. При этом он должен внести залог в размере 5 млн евро, а также дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.

Дмитрий Песков 26 августа заявил, что Кремль не осведомлён, в чём конкретно обвиняется основатель Telegram Павел Дуров. На данный момент неправильно делать какие-то заявления по данной ситуации, заявил он. Также Песков отметил, что Владимир Путин не проводил встречу с Дуровым в ходе визита в Баку в августе 2024 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проинформировала, что Москва направила ноту с требованием предоставить консульский доступ к Дурову. Она также указала, что Россия будет следить за реакцией международных организаций и за тем, как они будут проявлять бдительность в вопросе охраны прав человека и гарантии свободы слова.