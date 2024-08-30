Москва, 30 августа, 2024, 10:30 — ИА Регнум. Следователи допросили членов семьи бывшего заместителя министра обороны Павла Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 30 августа сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Отмечается, что следователи допросили жену арестованного экс-замминистра Ларису Попову и двух его сыновей Валентина и Романа. В свою очередь адвокат Попова Игорь Дюкин заявил, что не имеет информации о следственных действиях с членами семьи экс-замминистра, сообщает агентство.

Ранее стало известно, Роман Попов продавал форму, обувь, рюкзаки, шлемы и другое военное снаряжение с 2018 по 2020 год. В этот период его отец ещё не занимал должность замминистра оборонного ведомства. За два года Роман закрыл минимум 24 сделки.

Как передавало ИА Регнум, 29 августа Павла Попова задержали по делу о мошенничестве. Он не признал вину.

235-й гарнизонный военный суд арестовал Попова на два месяца — до 29 октября. Он будет содержаться в СИЗО-2 «Бутырка».

По версии следствия, Попов в период с 2021 по 2024 год отвечал за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым обогащался за счёт учреждения.

Минобороны признали потерпевшей стороной по уголовному делу о хищении в парке «Патриот». Предварительно, сумма хищений при госзакупках в парке превысила 40 млн рублей.