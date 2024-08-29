Вашингтон, 29 августа, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Власти Франции не смогли бы задержать основателя мессенджера Telegram и миллиардера Павла Дурова без одобрения администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.

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«Это серьёзный шаг. Очень трудно стороннему наблюдателю без определенных знаний, а именно таким я являюсь, поверить, что Макрон мог или хотел сделать это без поддержки или хотя бы согласия администрации Байдена», — отметил он в ходе своей программы, опубликованной в соцсети Х.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа. Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. евро за администрирование онлайн-платформы для совершения незаконных транзакций. В прокуратуре Парижа проинформировали, что миллиардер обвиняется в десяти уголовных преступлениях и правонарушениях.

26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест предпринимателя не является политическим решением.

28 августа суд в Париже отпустил Дурова под надзор, ему запрещено покидать Францию. При этом он должен внести залог в размере 5 млн евро, а также дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не осведомлён, в чём конкретно обвиняется основатель мессенджера.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проинформировала, что Москва направила ноту с требованием предоставить консульский доступ к Дурову. Она также указала, что Россия будет следить за реакцией международных организаций и за тем, как они будут проявлять бдительность в вопросе охраны прав человека и гарантии свободы слова.