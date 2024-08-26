Париж, 26 августа, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Арест основателя Telegram Павла Дурова не является политическим, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Pavel Durov/Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Павел Дуров

«Я читаю здесь ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция больше всего привязана к свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и останется», — написал Макрон в соцсети X (бывшая Twitter).

Он добавил, что гражданские свободы в соцсетях должны реализовываться в рамках законов таким же образом, как и в реальной жизни. По словам французского лидера, арест Дурова произошёл в рамках продолжающегося судебного расследования.

«Это ни в коем случае не политическое решение. Решение остаётся за судьями», — подчеркнул президент Франции.

Как передавало ИА Регнум, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 25 августа заявил, что Дуров просчитался, уехав из России, чтобы стать «человеком мира». Медведев отметил, что Дуров для всех врагов России русский — и потому непредсказуемый и опасный. Дурову надо наконец понять, что Отечество, как и времена, не выбирают, заключил зампредседателя.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова в этот же день заявила, что Москва направила ноту с требованием предоставить консульский доступ к Дурову. Посольство РФ в Париже сразу же приступило к работе, чтобы прояснить ситуацию вокруг задержания Дурова. Дипведомство потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав задержанного.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 26 августа заявил, что Кремль не осведомлён, в чём конкретно обвиняется основатель Telegram Павел Дуров. На данный момент неправильно делать какие-то заявления по данной ситуации, заявил он. Песков добавил, что президент России Владимир Путин не проводил встречу с Дуровым в ходе визита в Баку в августе 2024 года.

В разговоре с ИА Регнум кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв заявил, что Дурова могут склонить к сотрудничеству западные спецслужбы. Он добавил, что Дуров является гражданином России и Франции, но спрос с него будет как с гражданина Франции, который в полувоенное время имеет ключи от популярного в России мессенджера.