Штат Калифорния, США, 28 августа, 2024, 18:16 — ИА Регнум. Суд Калифорнии начал первое слушание по иску Google к российским телеканалам Russia Today (RT), «Спас» и «Царьград», пишут «Ведомости».

IMAGO/Offenberg/Global Look Press

Отмечается, что иск Google содержит требование ввести антиисковые запретительные меры в связи с принятием решения российских ведомств о разблокировке YouTube-каналов упомянутых СМИ.

По мнению партнера адвокатского бюро Art de Lex Артура Зурабяна, слова которого приводит издание, американская корпорация собирается добиться в суде решения, по которому зарубежные страны, за исключением Великобритании, не смогут предъявлять ей претензии.

Вместе с тем Зурабян отметил, что действия корпорации могут быть связаны с тем, что материнская компания Google — Alphabet долгое время не отражала в своей отчётности сведения о судебных процессах, которые поставили под угрозу её зарубежные активы.

Как передавало ИА Регнум, ранее в России были удовлетворены иски против Google с требованиями разблокировать YouTube-ресурсы отечественных телеканалов. В октябре 2023 года арбитражный суд Москвы признал российскую «дочку» компании Google банкротом.

15 июля Роскомнадзор отправил обращение лично к генеральному директору Google LLC Сундару Пичаи, чтобы тот разблокировал более двух сотен российских YouTube-аккаунтов. В ведомстве объяснили, что такие незаконные ограничения противоречат принципам свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и свободы выражения мнений.

YouTube массово блокирует каналы российских государственных СМИ, а также страницы известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку России и действий властей.

Ранее стало известно, что видеохостинг заблокировал каналы многих российских исполнителей, в том числе и страницу певца Олега Газманова. После блокировки он призвал своих поклонников скачивать его клип «Русский мир» и публиковать на YouTube, чтобы тем самым дать отпор видеохостингу. Его идею поддержали другие российские артисты, блогеры, журналисты и политики.