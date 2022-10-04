Москва, 4 октября, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Суд в Москве обязал компанию Google разблокировать 27 YouTube-ресурсов международного телеканала RT, сообщает 4 октября Телеграм-канал «RT на русском».

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Ответчики — американская компания Google LLC, ирландская компания Google Ireland Limited и российское ООО «Гугл» — могут обжаловать решение суда в течение 30 дней.

В мае 2022 года суд зарегистрировал иск RT и наложил арест на имущество ООО «Гугл» на общую сумму 500 млн рублей. В случае неисполнения судебного решения компания будет выплачивать неустойку в размере 100 тыс. рублей ежедневно до момента фактического исполнения решения суда. Кроме того, каждую неделю неустойка будет увеличиваться вдвое.