Москва, 10 июля, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Начиная с 2020 года принадлежащий американской корпорации Google видеохостинг YouTube заблокировал более 200 российских каналов. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе Роскомнадзора (РКН).

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Только с начала 2024 года количество заблокированных видеохостингом отечественных ресурсов увеличилось по сравнению со всем прошлым годом в три раза и составило 83 канала против 27 интернет-страниц в 2023 году. В 2022 году видеохостинг заблокировал доступ к 63 интернет-страницам, в 2021 году ― к 21, в 2020 году ― к 13 ресурсам.

В РКН отметили, что сервис YouTube массово блокирует каналы российских государственных СМИ, страницы известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку России и действий властей.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия видеохостинга недопустимы, так как являются актом цензуры и в корне нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

В РКН пригрозили сервису оборотными штрафами за блокировку российских каналов. Они могут составить от 5 до 10% совокупного размера выручки компании за предыдущий год, но не менее 4 млн рублей, а за повторное нарушение ― от 10 до 20% совокупного размера выручки компании за предыдущий год, но не менее 8 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля YouTube заблокировал каналы исполнителей Ярослава Дронова (Shaman), Полины Гагариной, Юлии Чичериной, Григория Лепса, Олега Газманова. Блокировка связана с внесением ряда физических лиц в список Евросоюза в рамках 14-го пакета санкций против РФ.

Shaman объяснил журналистам блокировку своего канала тем, что он русский. У популярного певца было почти 3 млн подписчиков.

Ранее YouTube-канал «Эмпатия Манучи», который принадлежит российскому актёру и пародисту Вячеславу Манучарову, заблокировали в связи с санкциями Евросоюза. На момент блокировки канал насчитывал 1,77 млн подписчиков.

В январе видеохостинг заблокировал канал режиссёра Никиты Михалкова «БесогонТВ» якобы за многочисленные или серьёзные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний. Сам Михалков удивился, что программа смогла просуществовать там так долго, учитывая её направленность на разоблачение коллективного Запада.

В МИД России действия видеохостинга назвали классикой цензуры.