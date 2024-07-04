Москва, 5 июля, 2024, 01:05 — ИА Регнум. YouTube заблокировал каналы исполнителей Ярослава Дронова (Shaman), Полины Гагариной, Юлии Чичериной, Григория Лепса, Олега Газманова. Их страницы недоступны.

Василий Иванов ИА REGNUM Шаман

Блокировка связана с внесением ряда физических лиц в список Евросоюза в рамках 14-го пакета санкций против РФ.

Shaman объяснил журналистам блокировку своего канала тем, что он русский.

У популярного певца было почти 3 миллиона подписчиков.

Как сообщало ИА Регнум, постоянные представители стран Европейского союза согласовали 19 июня 14-й пакет санкций против России. Это была вторая попытка — 14 июня они не смогли его согласовать из-за позиции Германии.

Евросоюз идёт по пути политической, экономической и военной эскалации. Об этом 24 июня заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, комментируя принятие 14-го пакета санкций ЕС.

ЕС в том числе ввёл санкции против певцов SHAMAN, Полины Гагариной, а также актёра Ивана Охлобыстина.

YouTube-канал «Эмпатия Манучи», который принадлежит российскому актёру и пародисту Вячеславу Манучарову, заблокирован в связи с санкциями Евросоюза.