Москва, 18 октября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Арбитражный суд города Москвы признал банкротом российскую «дочку» компании Google, следует из решения суда.

FILIP SINGER/EPA/ТАСС

Суд ввёл в отношении должника конкурсное производство сроком на шесть месяцев, а также утвердил конкурсным управляющим Валерия Таляровского. До этого он занимал пост временного управляющего.

Начальную процедуру банкротства в ООО «Гугл» инициировали в ноябре 2022 года по заявлению компании. Российское подразделение Google в лице гендиректора Дэвида Мунро Снэддона уведомило о намерении признать себя банкротом из-за невозможности исполнения денежных обязательств. Дебиторская задолженность компании составила 27 млрд 25 млн рублей.

Помимо этого, в ходе банкротства, начатого в отношении российской «дочки» американской корпорации Google, арбитраж Москвы 17 ноября 2022 года к рассмотрению принял порядка 20 заявлений кредиторов об установлении размера требований.

В декабре 2021 года компанию Google обязали выплатить оборотный штраф на сумму более 7,2 млрд рублей по искам от Роскомнадзора. Так как компания не выполнила требование, в отношении неё завели дело о принудительном взыскании средств.