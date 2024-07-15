Москва, 15 июля, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Роскомнадзор обратился лично к генеральному директору Google LLC Сундару Пичаи, чтобы тот разблокировал более двух сотен российских YouTube-аккаунтов.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По информации ИА Регнум, ведомство отправило компании официальное письмо, в котором есть доказательства массовой блокировки российских аккаунтов, произошедшей за последние четыре года, а также перечисление самых крупных из них и настоятельная просьба об их разблокировке.

Представители самого Роскомнадзора подтвердили, что такое письмо в действительности было отправлено, а требования о снятии незаконных ограничений в нём также есть — в целях соблюдения российского законодательства на свободное получение информации. В ведомстве объяснили, что незаконные ограничения противоречат принципам свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней, а также свободы выражения мнений.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова прокомментировала массовую блокировку YouTube Telegram-каналу «Ломовка», отметив, что, несмотря на всё удобство платформы, «политике двойных стандартов пора положить конец».

Как передавало ИА Регнум, YouTube массово блокирует каналы российских государственных СМИ, а также страницы известных отечественных писателей и артистов, которые высказываются в поддержку России и действий властей.

Ранее стало известно, что видеохостинг заблокировал каналы многих российских исполнителей, в том числе и страницу певца Олега Газманова. После блокировки он призвал своих поклонников скачивать его клип «Русский мир» и публиковать на YouTube, чтобы тем самым дать отпор видеохостингу. Его идею поддержали другие российские артисты, блогеры, журналисты и политики.