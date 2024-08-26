Вашингтон, 27 августа, 2024, 02:47 — ИА Регнум. Задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова во Франции является отличительной чертой диктатуры. Такое заявление сделал американский журналист Такер Карлсон в ходе беседы с приостановившим свою предвыборную кампанию кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди — младшим.

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По мнению Карлсона, нынешние власти США под руководством президента Джо Байдена поощряют французского лидера Эммануэля Макрона на арест Дурова.

«Павел Дуров находится во французской тюрьме. Мне кажется, что это отличительная черта диктатуры», — высказался журналист.

При этом Кеннеди-младший добавил, что «мы потеряли Европу, в Европе сейчас нет свободы слова».

Как сообщало ИА Регнум, срок задержания Павла Дурова истекает 28 августа.

Миллиардера обвиняют в соучастии в создании онлайн-платформы с целью осуществления незаконных финансовых сделок, в отказе предоставить по запросу компетентных органов Франции информацию или документы, необходимые для осуществления разрешённого законом прослушивания. Также Дурова обвиняют в соучастии в организации мошенничества, хранении и распространении детской порнографии, приобретении и сбыте наркотиков, отмывании денег, полученных преступным путём, в ряде других преступлений по поводу предоставления незаконных криптографических услуг.

Дурова 24 августа задержали в аэропорту Ле-Бурже. 26 августа Эммануэль Макрон заявил, что арест основателя мессенджера не является политическим решением.

Следователи в Париже допросили сопровождавших основателя Telegram помощницу и телохранителя.

Посольство России во Франции потребовало от французских властей обеспечить соблюдение прав задержанного Дурова и направило ноту с требованием предоставить к нему консульский доступ.