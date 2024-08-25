Вашингтон, 25 августа, 2024, 14:57 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск не исключил, что против принадлежащей ему соцсети Х (бывш. Twitter) могут быть приняты меры на фоне задержания во Франции основателя Telegram Павла Дурова.

Daniel Oberhaus

«Telegram сегодня, завтра это будет Х», — написал американский бизнесмен, бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами после задержания Дурова.

Маск оценил это сообщение, оставив смайлик в виде дважды подчёркнутой цифры 100.

Как передавало ИА Регнум, Маск поддержал хештегом #FreePavel пользователей соцсетей, которые призывают освободить Дурова.

Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером 24 августа. Ему могут предъявить несколько обвинений, которые касаются деятельности Telegram и связаны в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

По информации газеты Le Parisien, выданный французскими властями ордер на арест Дурова активировали только по прибытии бизнесмена во Францию. При этом, по мнению адвоката Александра Добровинского, Дурова могут выпустить через двое суток.

Посольство России в Париже потребовало от властей Франции обеспечить соблюдение прав Дурова. Дипломаты запросили разъяснение о причинах его ареста, но местные власти пока уклоняются от взаимодействия по этому вопросу.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что задержание Дурова подтверждает движение западных стран в сторону тоталитарного общественного устройства. По его словам, эти события показывают, что представителям медиаресурсов, играющих заметную роль в информационном пространстве, небезопасно посещать такие страны.