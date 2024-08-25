Вашингтон, 25 августа, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Американский предприниматель, мультимиллиардер и основатель компаний Spacex и Tesla Илон Маск 25 августа в соцсети Х поддержал хештегом пользователей соцсетей, которые призывают освободить основателя мессенджера Telegram Павла Дурова.

Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Соцсети Илон Маск и Павел Дуров

»#FreePavel», — написал он на своей странице.

Многие Telegram-каналы во всём мире выступили в поддержку Дурова, публикуя фотографии или видео с основателем мессенджера с этим и другими хештегами, в частности, #FREEDUROV.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 августа Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа и затем арестовали. Основатель Telegram 25 августа должен предстать перед французским судом.

По информации французского телеканала TF1, Дурову могут предъявить несколько обвинений, которые касаются деятельности Telegram и связаны в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. Претензии Парижа состоят в том, что сообщения в мессенджере шифровались, а Дуров не сотрудничал с французскими спецслужбами по этому вопросу.

Маск назвал арест Дурова «убедительной рекламой» первой поправки к конституции США, ограничивающей американский Конгресс в принятии законопроектов, которые посягают в том числе на свободу слова и прессы. Мультимиллиардер также удивился тому, что Дурову угрожает 20 лет лишения свободы.