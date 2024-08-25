СМИ: ордер на арест Дурова активировали лишь по его прибытии во Францию
Parisien: ордер на арест Дурова активировали лишь по его прибытии во Францию
Париж, 25 августа, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Выданный французскими властями ордер на арест основателя Telegram Павла Дурова активировали только при прибытии бизнесмена во Францию. Об этом 25 августа сообщила газета Le Parisien.
«Ордер на розыск активировался только в том случае, если человек прибыл бы на территорию Франции», — пишет газета.
Отмечается, что именно такое условие прописывалось в документе. По данным издания, ордер был выдан на основании предварительного расследования, которое вёл отдел по делам несовершеннолетних Национального управления судебной полиции Франции (OFMI).
Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером 24 августа. Ему могут предъявить несколько обвинений, которые касаются деятельности Telegram и связаны в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал, что Дуров стал жертвой либеральной диктатуры, которая пытается подавить тех, кто в одиночку стремится продвигать свободу и не следует её политике.
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что задержание Дурова подтверждает движение западных стран в сторону тоталитарного общественного устройства. По его словам, эти события показывают, что представителям медиаресурсов, играющих заметную роль в информационном пространстве, небезопасно посещать такие страны.
Американский журналист Такер Карлсон назвал задержание Дурова предупреждением для владельцев всех платформ, которые отказываются замалчивать правду по приказу правительств.