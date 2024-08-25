Париж, 25 августа, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Выданный французскими властями ордер на арест основателя Telegram Павла Дурова активировали только при прибытии бизнесмена во Францию. Об этом 25 августа сообщила газета Le Parisien.

Соцсети Павел Дуров

«Ордер на розыск активировался только в том случае, если человек прибыл бы на территорию Франции», — пишет газета.

Отмечается, что именно такое условие прописывалось в документе. По данным издания, ордер был выдан на основании предварительного расследования, которое вёл отдел по делам несовершеннолетних Национального управления судебной полиции Франции (OFMI).

Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером 24 августа. Ему могут предъявить несколько обвинений, которые касаются деятельности Telegram и связаны в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал, что Дуров стал жертвой либеральной диктатуры, которая пытается подавить тех, кто в одиночку стремится продвигать свободу и не следует её политике.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что задержание Дурова подтверждает движение западных стран в сторону тоталитарного общественного устройства. По его словам, эти события показывают, что представителям медиаресурсов, играющих заметную роль в информационном пространстве, небезопасно посещать такие страны.

Американский журналист Такер Карлсон назвал задержание Дурова предупреждением для владельцев всех платформ, которые отказываются замалчивать правду по приказу правительств.