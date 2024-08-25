Париж, 25 августа, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Задержанием основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Париж продемонстрировал миру свою «тираническую» сущность. Об этом 25 августа заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Соцсети Павел Дуров

«Франция представляет миру тираническое лицо! Мы должны освободиться от этих безумцев!» ― написал политик на своей странице в соцсети Х.

Он добавил, что сегодня задержали основателя Telegram, а завтра «за неподчинение европейским правилам цензуры» по Закону о цифровых услугах во французскую тюрьму бросят владельца соцсети Х Илона Маска, если он приедет во Францию.

Как сообщало ИА Регнум, Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа вечером 24 августа. Основатель Telegram 25 августа должен предстать перед французским судом. Ему могут предъявить несколько обвинений, которые касаются деятельности Telegram и связаны в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал, что Дуров стал жертвой либеральной диктатуры, которая пытается подавить тех, кто в одиночку стремится продвигать свободу и не следует её политике.

Задержание основателя мессенджера Telegram подтверждает движение западных стран в сторону тоталитарного общественного устройства, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, последние события также показывают, что представителям медиаресурсов, играющих заметную роль в информационном пространстве, небезопасно посещать такие страны.

Американский журналист Такер Карлсон назвал задержание Дурова предупреждением для владельцев всех платформ, которые отказываются замалчивать правду по приказу правительств.

Американский предприниматель, мультимиллиардер и основатель компаний Spacex и Tesla Илон Маск назвал задержание основателя мессенджера «убедительной рекламой» первой поправки к конституции США, ограничивающей американский Конгресс в принятии законопроектов, которые посягают в том числе на свободу слова и прессы.