Вашингтон, 25 августа, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Свобода слова по всему миру сталкивается с нападками, написала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин.

James Ledbetter Цензура в Интернете

Так она отреагировала на арест во Франции сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Свою точку зрения член законодательного органа представила на странице в социальной сети X (бывший Twitter). Она оставила комментарий на публикацию журналиста Такера Карлсона об этой ситуации.

Тейлор Грин задалась вопросом, почему взгляды и высказывания людей представляют такую опасность. Член Конгресса призвала всех урегулировать разногласия в публичном пространстве.

Как сообщало ИА Регнум, Дуров был задержан в аэропорту в пригороде Парижа вечером 24 августа. Его арестовали. Газета Le Parisien написала, что разрешение на розыск предпринимателя французские власти выдали в рамках предварительного расследования. Ордер активировался только после того, как Дуров прибыл во Францию.

25 августа сооснователь Telegram предстанет перед судом. Журналисты предполагают, что ему могут предъявить несколько обвинений, касающихся деятельности Telegram и связанных в том числе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. Дурова начали подозревать в соучастии в этих преступлениях, поскольку он не сотрудничал с силовыми органами Франции.

Владелец соцсети Х, американский миллиардер Илон Маск назвал арест сооснователя Telegram «убедительной рекламой» первой поправки к американской конституции, которая ограничивает Конгресс США в принятии законопроектов, посягающих в том числе на свободу слова и прессы.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал, что Дуров стал жертвой либеральной диктатуры, которая пытается подавить тех, кто в одиночку стремится продвигать свободу и не следует её политике.