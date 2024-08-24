Волгоградская область, 24 августа, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Следователи допрашивают сотрудников исправительной колонии в Волгоградской области, где 23 августа заключённые захватили заложников. Об этом 24 августа сообщили в правоохранительных органах.

Zamir Usmanov/Global Look Press

В ИК-19 работает оперативно-следственная группа.

«Ведутся допросы работников колонии, а также осуждённых», ― уточнил в беседе с ТАСС представитель правопорядка.

Также следователи устанавливают, как на территорию пенитенциарного учреждения попали флаги запрещённых организаций, а у заключённых оказались мобильные телефоны, ножницы, ножи, компоненты для взрывного устройства.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа в ИК-19 четверо отбывавших там наказание преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четырёх заключённых. Злоумышленники потребовали $2 млн, вертолёт и воздушный коридор в Грузию. Директор ФСИН Аркадий Гостев доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину.

В результате ЧП погибли четыре сотрудника ФСИН, один из которых скончался в больнице. Позднее в администрации Волгоградской области сообщили, что всех пострадавших сотрудников УФСИН перевели из Суровикинской ЦРБ в районные больницы Волгограда. Их состояние медики оценивают как тяжёлое.

Спецназ Росгвардии ликвидировал преступников и спас заложников. Правоохранители восстановили порядок в ИК. В настоящее время исправительная колония работает в штатном режиме.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по двум статьям УК РФ и приступил к следственным мероприятиям.