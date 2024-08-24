Волгоград, 24 августа, 2024, 10:23 — ИА Регнум. Исправительная колония №19 в Волгоградской области, где заключённые захватили заложников, работает в штатном режиме. Об этом 24 августа сообщил представитель регионального ГУФСИН.

URA.RU/ТАСС

«Колония уже работает штатно. Следственные действия там продолжаются», ― приводит его слова «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа в ИК-19 четверо отбывавших там наказание преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четырёх заключённых. Злоумышленники потребовали $2 млн, вертолёт и воздушный коридор в Грузию. Директор ФСИН Аркадий Гостев доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников») и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

Спецназ Росгвардии ликвидировал преступников. В результате ЧП погибли четыре сотрудника ФСИН, один из которых скончался в больнице. Позднее в администрации Волгоградской области сообщили, что всех пострадавших сотрудников УФСИН перевели из Суровикинской ЦРБ в районные больницы Волгограда.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников заявил, что исправительная колония №19 недоукомплектована сотрудниками на 22%. Конкретную цифру он не уточнил, но отметил, что общая нехватка по региону на данный момент чуть более 1000 сотрудников.