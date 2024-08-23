Суровикино, Волгоградская область, 23 августа, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело по факту захвата заложников в исправительной колонии № 19 в Волгоградской области, сообщили в СК РФ.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«Сегодня несколько заключенных, находящихся в исправительной колонии №19 УФСИН России по Волгоградской области в городе Суровикино, взяли в заложники сотрудников указанного учреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложников. — Прим. ред.), ч. 3 ст. 321 УК РФ (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества)», — говорится в заявлении Следственного комитета.

Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, добавили следователи.

Ранее 23 августа во время заседания дисциплинарной комиссии в колонии строго режима № 19 группа заключённых взяла в заложники нескольких сотрудников ФСИН. По предварительным данным, один из сотрудников убит, четверо пострадали. На место ЧП прибыли силовики и несколько машин скорой помощи.