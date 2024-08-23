Волгоград, 23 августа, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Правоохранители восстановили порядок в исправительной колонии №19 в Волгоградской области, в которой был захват заложников. Об этом 23 августа сообщил глава Суровикинского района Роман Слива.

Росгвардия

«Правоохранительные органы восстановили правопорядок в ИК-19 и выполняют необходимые следственные мероприятия», — написал он в Telegram-канале.

Слива добавил, что жизни и здоровью жителей района ничего не угрожает, пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа в ИК-19 под Волгоградом четыре преступника захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осуждённых. Нападавшие потребовали $2 млн и вертолёт. О ситуации доложили президенту Владимиру Путину.

Спецназ Росгвардии ликвидировал заключённых, захвативших заложников в ИК-19. В результате происшествия погибли четыре сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По факту захвата заложников Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).