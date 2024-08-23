Волгоград, 23 августа, 2024, 13:26 — ИА Регнум. В колонии №19 в Волгоградской области заключённые взяли в заложники нескольких сотрудников, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН).

Эрик Романенко/ТАСС

«Во время заседания дисциплинарной комиссии в ИК-19 Волгоградской области несколько заключенных захватили заложников», — говорится в материале.

По данным СМИ, есть убитые и раненые.

Согласно уточнённой информации, колония находится в городе Суровикино. Других подробностей инцидента пока не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа в ДНР пресекли попытку осуждённых взять в заложники сотрудников колонии. Осуществить задуманное заключённым помещали другие сотрудники колонии. В результате инцидента никто не пострадал.

Утром 6 июня в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону шестеро заключённых захватили в заложники оперативного сотрудника и инспектора-надзирателя. Преступники потребовали оружие и автомобиль. Позднее ФСИН сообщила о ликвидации боевиков, а также о том, что никто из заложников не пострадал. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 206 УК РФ («Захват заложника»).