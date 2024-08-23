Москва, 23 августа, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадий Гостев доложил президенту России Владимиру Путину о ситуации с захватом заложников в колонии в Волгоградской области.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Начальник ФСИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области. Хотел бы в этой связи заслушать соображения и оценки министра внутренних дел, директора ФСБ», — сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Как ранее передавало ИА Регнум, 23 августа группа заключённых на заседании дисциплинарной комиссии в ИК-19 взяла в заложники нескольких сотрудников ФСИН. По предварительным данным, один из них убит и ещё четверо пострадали. На место ЧП прибыли представители силовых ведомств и машины скорой помощи.

По информации источников, нападавших было как минимум трое. Они потребовали $2 млн, вертолёт с пилотом и возможность вылететь из России через границу с Грузией. Во ФСИН сообщили, что ведутся мероприятия по освобождению заложников.