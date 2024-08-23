Волгоград, 23 августа, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Заключённые, которые захватили колонию строгого режима № 19 в Волгоградской области потребовали $2 млн и вертолёт. Об этом 23 августа сообщил знакомый с ситуацией источник.

РИА Новости

«Заключённые, захватившие ИК-19 в Волгоградской области, потребовали $2 млн», — привели его слова «Известия».

Он уточнил, что также захватившие заложников потребовали вертолёт с пилотом и возможность вылететь из России через границу с Грузией.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 августа группа заключённых в ходе заседания дисциплинарной комиссии в ИК-19 взяла в заложники нескольких сотрудников ФСИН. По предварительной информации, один из них убит и ещё четверо пострадали. На место ЧП прибыли представители силовых ведомств и несколько экипажей скорой помощи.

Позднее в этот же день источник в оперативных службах рассказал, что в волгоградской исправительной колонии №19 на сотрудников ФСИН напали как минимум трое заключённых. При этом во ФСИН уточнили, что в данный момент ведутся мероприятия по освобождению заложников после их захвата.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в колонии в Волгоградской области по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»). Ведутся следственные действия по установлению всех обстоятельств инцидента.